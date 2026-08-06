محمد بن زايد: سنبقى نسير على نهج الشيخ زايد مواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل

في الذكرى الـ60 لتولّي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الإمارات ستبقى سائرةً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مستلهمةً رؤيته ومواصلةً مسيرته جيلاً بعد جيل.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "يصادف اليوم الذكرى الـ60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966".

وأضاف سموه: "محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا، بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وأساس تقدمه وازدهاره".

وختم سموه: "سنبقى نسير على نهجه، مستلهمين رؤيته، ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل".