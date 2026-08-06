تكريم حملات الحج والعمرة المتميزة

كرّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حملات الحج والعمرة التي حققت مستويات عالية في تقديم الخدمات لحجاج الدولة خلال موسم الحج لعام 1447هـ - 2026م.

وجاء التكريم استناداً إلى نتائج تقييم وتصنيف الحملات وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وذلك في إطار مبادرات الهيئة للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تعزز جودة الأداء وتواكب أفضل المعايير والممارسات، بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين وأصحاب الحملات المكرمين.

وتقدم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر لأصحاب الحملات على جهودهم والتزامهم بمسؤولياتهم تجاه حجاج الدولة، داعياً إياهم إلى مواصلة تطوير الخدمات برؤى مبتكرة تعزز كفاءة منظومة الحج، وذلك من خلال تبني البرامج الخدمية الرائدة التي تواكب المكانة الريادية لدولة الإمارات في تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

وأكد معاليه استعداد الهيئة للتعاون مع أصحاب الخبرات واستقبال المقترحات التي تعزز كفاءة الأداء وتطور الخدمات وفق رؤى استشرافية ترتكز على التوقعات وكيفية تجاوز التحديات خلال موسم الحج، مبيناً أن هذا التكريم السنوي يهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات الحج، وتعزيز التنافس الإيجابي بين مقدمي الخدمات لتحقيق مستهدفات الحكومة بتقديم خدمات استثنائية.