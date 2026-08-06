آليات إطفاء وإنقاذ حديثة تعزز جهود «مدني الشارقة»



دشنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عدداً من آليات الإطفاء والإنقاذ الجديدة لدعم عملياتها في مختلف مناطق الإمارة، زُودت بأحدث المعدات المتخصصة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ والاستجابة الأولية للمواد الخطرة.

وتسهم هذه الآليات في تعزيز قدرات الفرق على التعامل مع الحوادث المختلفة، وتنفيذ المهام الميدانية بمرونة أكبر منذ اللحظات الأولى للوصول إلى الموقع، كما توفر خيارات تشغيلية متقدمة، تساعد على إدارة العمليات بكفاءة، وتسريع إجراءات التدخل والسيطرة على الحالات الطارئة.

وجرى اختيار الآليات وتجهيزها بما يتوافق مع متطلّبات العمل الميداني واحتياجات فرق الإطفاء، لتؤدي كل منها دور وحدة تشغيل متكاملة قابلة للتوظيف في مختلف الحالات الطارئة، كما روعي في تصميمها توزيع المعدات بصورة عملية، تضمن سهولة الوصول إليها وسرعة استخدامها، بما يختصر زمن بدء إجراءات التعامل مع الحريق، ويسهم بتنظيم حركة الفرق وانسيابية تنفيذ المهام في موقع الحادث.



وأكد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما الهيئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشكلان ركيزة أساسية في تطوير قدراتها والارتقاء بمنظومتها التشغيلية.