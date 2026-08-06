«علاقات الشارقة» تطوّر قدرات قيادات 13 جهة في التمثيل الرسمي

عززت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، جاهزية القيادات الحكومية للتمثيل الرسمي وإدارة العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من خلال تنظيم دورة متخصصة بعنوان «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي»، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بمشاركة قيادات ومسؤولين يمثلون 13 جهة حكومية وشبه حكومية في الإمارة.

وأقيمت الدورة يومي 3 و4 أغسطس الجاري في بيت الحكمة، ضمن جهود الدائرة لتطوير القدرات الحكومية، وترسيخ أفضل الممارسات في البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، بما يعزز جودة التواصل الرسمي، ويرفع جاهزية الكفاءات الحكومية لإدارة اللقاءات والزيارات، وبناء شراكات فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي الدورة امتداداً للبرنامج التدريبي الذي أطلقته دائرة العلاقات الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عام 2026، بهدف إعداد قيادات حكومية تمتلك المهارات اللازمة للتمثيل المؤسسي، وتعزيز حضور إمارة الشارقة في مختلف مجالات التعاون الحكومي والدولي.

مشاركة

وشهدت الدورة مشاركة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وحنان محمد المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتور سعيد عبد الله بن يعروف النقبي مدير هيئة الشارقة للآثار، وحصة عبد الله الشامسي مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعلياء محمد بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى جانب عدد من مديري الهيئات والدوائر والإدارات الحكومية، ومسؤولين من هيئة الشارقة للإعلام، وشركة «بيئة»، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وشرطة الشارقة، ودائرة العلاقات الحكومية.

صورة ذهنية

وقال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة: «أصبحت المهارات الشخصية اليوم امتداداً لقدرات المؤسسات، لأنها تشكل الصورة الذهنية التي تتركها لدى شركائها، وتنعكس على جودة التواصل ومستوى الثقة وفرص التعاون. فإتقان البروتوكول والإتيكيت، والوعي باختلاف الثقافات، وحسن إدارة اللقاءات الرسمية، عناصر تعزز حضور المؤسسات، وتمهد لبناء علاقات أكثر رسوخاً، وشراكات أكثر فاعلية واستدامة».

وأضاف: «يأتي تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن التميز في التمثيل الرسمي مهارة مؤسسية، تُبنى بالتدريب والتطوير المستمر. ونتطلع من خلال هذه البرامج إلى إعداد قيادات حكومية تمتلك الكفاءة والثقة والوعي اللازمين لتمثيل إمارة الشارقة بأعلى مستويات الاحترافية، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي، ويدعم قدرتها على بناء شراكات نوعية، تواكب طموحاتها التنموية».

برنامج جامعة

وركزت الدورة على تطوير معارف ومهارات المشاركين في البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، والتعريف بالقواعد والممارسات المعتمدة في الاجتماعات والمناسبات الرسمية، وآليات تنظيم الزيارات، واستقبال الوفود والشخصيات رفيعة المستوى، إلى جانب مهارات المخاطبة الرسمية، والسلوك المهني وآداب التعامل واللباقة.

كما تناولت الدورة أسس التواصل في البيئات الدبلوماسية ومتعددة الثقافات، وأهمية فهم الاختلافات الثقافية والاجتماعية، ومراعاتها عند إدارة العلاقات الرسمية، بما يعزز قدرة المشاركين على التعامل بكفاءة مع مختلف المواقف والسياقات.

واعتمد البرنامج على منهجية تدريبية تفاعلية، جمعت بين المحاضرات والنقاشات ودراسات الحالة والتمارين التطبيقية، بما أتاح للمشاركين تحويل المفاهيم النظرية إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في بيئة العمل اليومية.

وشهدت الدورة السابقة من برنامج «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي»، مشاركة 21 قيادياً ومسؤولاً، فيما انضم إلى الدورة الحالية 20 مشاركاً، يمثلون 13 جهة حكومية وشبه حكومية، ليرتفع إجمالي المستفيدين من البرنامج إلى 41 مشاركاً.