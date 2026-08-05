دبي.. "حافلات تحت الطلب" تتوسع إلى 20 منطقة





ضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاث مناطق جديدة إلى خدمة حافلات تحت الطلب وهي: السطوة والقوز ومردف، ليصبح عدد المناطق مع هذه التوسعة الجديدة 20 منطقة توفر تنقلاً أكثر سهولة ومرونة للسكان والزوار، وتعزّزُ توجّه الهيئة وحرصها الدائم على توفير وسائل نقل جماعي لسكان وزوار الإمارة من خلال التطبيقات الذكية وبتعرفة معقولة في متناول الجميع.

وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت الخدمة قفزة كبيرة في الإقبال، حيث نقلت 527 ألف راكب، بنسبة نمو بلغت 25.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

أما شهر يونيو 2026 فكان الأبرز، إذ سجّل أعلى عدد ركاب منذ بداية العام بواقع 105.990 راكباً.

ويؤكد الإقبال المتزايد ثقة الجمهور بالخدمة وسهولة استخدامها، خصوصاً بعد توسعة مناطق التشغيل بنسبة 54% ورفع عدد الحافلات إلى 55 حافلة لتلبية الطلب المتنامي.

ويأتي هذا التوسّع لثلاث مناطق جديدة في الإمارة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز حلول (الميل الأول والأخير)، من خلال توفير وسائل نقل مرنة، تربط بين المناطق السكنية، ومحطات النقل العام، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، لترسيخ ريادتها في مجال النقل السهل والمستدام.

وحددت الهيئة عدداً من الخطوات البسيطة للحصول على الخدمة تشمل: تحميل تطبيق (حافلات تحت الطلب) الذكي: (Bud on Demand)، والتسجيل في الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة لتفعيل التطبيق واستخدام الخدمة بكل سهولة.

وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة، تشمل البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب، إضافة إلى بطاقة (نول)، بما يسهل على المستخدمين إتمام عمليات الدفع بسهولة.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير الخدمة وتحسين رحلة الركاب، بما يدعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل جماعي ذكية، ومريحة، ومستدامة.

الجدير بالذكر أن المناطق، التي تغطيها خدمة حافلات تحت الطلب، هي: البرشاء، والنهدة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، والرقة، وبور سعيد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، وعود ميثاء، والكرامة، وبرشا هايتس، والمنخول، ومركز دبي المالي العالمي، والورقاء، ومجمع دبي للاستثمار، وقرية جميرا الدائرية والقصيص إضافة إلى السطوة والقوز ومردف.