«ليوا عجمان للرطب والعسل» يختتم دورته الـ 11 بـ20 ألف زائر

اختتمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل 2026»، محققة حصيلة متميزة عكست تنامي مكانة المهرجان بوصفه منصة وطنية لدعم الموروث الزراعي الإماراتي والمنتج المحلي، بعد مشاركة واسعة من المزارعين والنحالين والعارضين، وإقبال جماهيري لافت على فعالياته.

واستقطبت الدورة، التي أقيمت خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس، أكثر من 20 ألف زائر، بمشاركة 62 عارضاً و10 جهات حكومية، فيما تضمن برنامجها أكثر من 48 فعالية وورشة عمل وعرضاً تراثياً وتثقيفياً استهدفت مختلف فئات المجتمع.

وسجلت مسابقات الرطب والعسل والحمضيات والفواكه 484 مشاركة، في حين تجاوزت قيمة الجوائز المخصصة للمسابقات وجوائز الجمهور مليون درهم، في إطار دعم المزارعين والنحالين، وتشجيع التميز في الإنتاج الزراعي، وتحفيز المنافسة للارتقاء بجودة المنتجات المحلية وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، أن نجاح الدورة الحادية عشرة يعكس المكانة المتنامية للمهرجان كمنصة وطنية تجمع بين الحفاظ على الموروث الإماراتي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المهرجان رسخ حضوره، على مدى أحد عشر عاماً، كحدث يحتفي بالإرث الزراعي الإماراتي، ويسهم في تمكين المزارعين والمنتجين المحليين.