Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

أنور قرقاش: محمد المر مثقف موسوعي قدم للإمارات إسهاماً ثقافياً أصيلاً

undefined's profile picture

البيان


أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات بالإسهامات الثقافية البارزة التي قدمها معالي محمد أحمد المر "بو أحمد"، مؤكداً أنه يستحق كل التكريم والتقدير لما رفد به المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح معاليه، في منشور عبر حسابه الرسمي: "يستحق الصديق العزيز بو أحمد كل تكريم، لما قدمه للإمارات من إسهام ثقافي أصيل. فهو مثقف موسوعي، جمع بين سعة المعرفة وعمقها، وتعدد الاهتمامات ورحابة الأفق. نتعلم منه في كل لقاء شيئًا جديدًا، ونعتز بصداقته ونفخر بها".