وزير العدل يزور مهرجان الشيخ زايد الصيفي ويطلع على برامجه

اطلع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، على منظومة البرامج التعليمية والتقنية والتراثية والرياضية التي تقدمها الجهات الوطنية المشاركة ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة بأبوظبي وتستهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، ضمن بيئة تعليمية متكاملة.

وتفقد معاليه عدداً من الورش والبرامج التفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والإعلام الإبداعي، والرياضة، والصحة العامة، والسلامة المجتمعية، والتراث الإماراتي.

واطلع على المبادرات التي تنفذها الجهات الوطنية المشاركة في مجالات البرمجة، وصناعة المحتوى، وتصميم المواقع الإلكترونية، والهندسة، والطائرات المسيّرة، إلى جانب البرامج الرياضية والصحية وورش التراث الإماراتي.

وزار معاليه ورشة “عالم الذكاء الاصطناعي والابتكار” التي تقدمها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، واطلع على برامجها التطبيقية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وصناعة الألعاب، وريادة الأعمال.

وتعرف على برامج كليات التقنية العليا في مجالات الأمن السيبراني، والهندسة، وتصميم المواقع الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الطائرات المسيّرة.

وشملت جولة معاليه أيضا برامج مجلس الأمن السيبراني، و”المخيم الأمني” الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والأنشطة الرياضية التي يشرف عليها مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب أجنحة هيئة أبوظبي للتراث، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومرافق “الوثبة وندر لاند”.