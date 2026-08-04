«الفارس الشهم 3» تعلن انطلاق الدورة الخامسة لتوزيع المساعدات في غزة غداً

أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» بدء تنفيذ الدورة الخامسة من توزيع المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، إسناداً لصمود الشعب الفلسطيني وتعزيزاً لثباته.

وقال الدكتور محمد إربيّع، رئيس لجنة إسناد عملية «الفارس الشهم 3»، في تصريح صحفي، إن فرق المتطوعين ستتولى تنفيذ أنشطة هذه الدورة، مشيراً إلى أن استهداف المستفيدين سيتم وفق معيار عدد أفراد الأسرة، بدءاً بالعائلات التي تضم تسعة أفراد فأكثر، ثم الانتقال إلى الأسر الأقل عدداً تباعاً حتى الوصول إلى جميع الأهالي في القطاع.

ودعا إربيّع الأهالي الذين لم يسجّلوا بعد على رابط العملية إلى الإسراع باستكمال تسجيلهم والتأكد من إتمامه بنجاح، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات العملية، سواء ما يتعلق بإغاثة الأفراد أو الفئات والشرائح الاجتماعية أو التدخلات الطارئة.

كما حثّ المواطنين على تحديث بياناتهم والتأكد من صحة أرقام هواتفهم وعناوينهم الحالية، بما يضمن سهولة التواصل معهم ووصول المساعدات إليهم على النحو الصحيح.