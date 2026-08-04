بقيادة الإمارات.. «الدرع الأخضر 2026» تُنفّذ 1045 عملية في حوض الأمازون

أكّد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنّ دولة الإمارات تواصل جهودها العالمية في حماية البيئة، امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً أساسية في مواجهة التحدّيات العابرة للحدود.

وقال سموّه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": إنّ الدولة قادت عملية «الدرع الأخضر 2026»، إحدى أكبر العمليات الأمنية المنسّقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون، التي انطلقت في يوليو بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) التي أطلقتها الإمارات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة (UNODC) عام 2023.

وأوضح سموّه أنّ العملية أسفرت خلال سبعة عشر يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية، وتوقيف 839 متهماً، ومصادرة موادّ ومعدّات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، مؤكّداً أنّ هذه النتائج تعكس قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثرٍ فاعل وملموس.

وأشار سموّه إلى أنّ العملية جاءت استجابةً للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، مشدّداً على أنّ الإمارات ماضيةٌ في بناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية للتصدّي لهذه الجرائم وحماية النظم البيئية الحيوية بوصفها إرثاً طبيعياً للإنسانية.