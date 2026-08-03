الإمارات.. إجراءات قانونية بحق شخصين لمخالفتهما معايير المحتوى الإعلامي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين، بعد مخالفتهما أحكام قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية ومعايير المحتوى الإعلامي.

وأوضحت الهيئة أن المخالفة وقعت من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن محتوى مسيئاً، خالف معايير احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، وأساء إلى القيم السائدة في المجتمع.

كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن ممنوح لأحد المخالفين لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يستغل المنصات الرقمية لنشر محتوى يهدف إلى تحقيق المشاهدات أو زيادة التفاعل على حساب القيم المجتمعية، أو يثير الجدل بين أفراد المجتمع، أو يمس قيمه وثوابته وهويته الوطنية.