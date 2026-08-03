"راسل رينولدز أسوشيتس":وتيرة تبني التكنولوجيا في الإمارات مذهلة

أشادت شركة الاستشارات القيادية العالمية "راسل رينولدز أسوشيتس" " في تقريرها "مرصد القيادة العالمي للنصف الأول من عام 2026"بالتكامل السريع الذي تشهده دولة الإمارات في التحول التكنولوجي الجذري بما في ذلك الذكاء الاصطناع.

وقال نيكولاس مانسيت، رئيس منطقة الشرق الأوسط في الشركة إن وتيرة تبني التكنولوجيا في دولة الإمارات، ولا سيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مذهلة، وإن سعي الحكومة الحثيث نحو الريادة الرقمية العالمية يجعل التكنولوجيا إحدى القوى الدافعة الرئيسية .

ويعد تقرير "مرصد القيادة العالمي استطلاع للرأي نصف سنوي يشمل أكثر من 2700 من قادة الأعمال العالميين، ويتتبع صحة مؤسساتهم وجاهزية القادة لمواجهة الاتجاهات الخارجية.

وأظهر التقرير أن القيادة العالمية تمر بمرحلة تحول حاسمة، حيث برز التغير التكنولوجي كأهم عامل مؤثر على أداء المؤسسات، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الاستطلاع في عام 2021.

ويرى اثنان من كل ثلاثة "63%" من المديرين التنفيذيين العالميين أن التحول التكنولوجي الجذري بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والتقنيات ذات الصلة، يمثل فرصة أو تحدياً كبيراً خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.

ويمثل هذا زيادة تُقارب الضعف في مستوى القلق منذ عام 2022، حيث ارتفع من 32% بزيادة تقارب 10 نقاط مئوية في العام الماضي وحده.

وقد بدأ هذا بالفعل في التحول إلى إجراءات على أرض الواقع: حيث أفاد 35% من القادة أن فرقهم قد طبقت الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل في سير العمل اليومي، أي ما يقرب من ضعف النسبة المسجلة قبل اثني عشر شهراً فقط والبالغة 19%.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل العام بشأن الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، يشير التقرير إلى وجود فجوة واضحة في التنفيذ: إذ يشعر نصف القادة فقط "51%" بالثقة في قدرتهم على تفعيل هذه التحولات التكنولوجية.

ويتجلى هذا التحول في أولويات الشركات بشكل خاص في المنطقة ودولة الإمارات، حيث تُعزز التوجيهات العامة والاستثمارات في البنية التحتية مكانة التكامل الرقمي والذكاء الاصطناعي كعامل مُضاعف للقوة.

ويعتقد نحو 40% فقط من القادة أن مؤسساتهم تمتلك المهارات التقنية والبيانات عالية الجودة وعمليات الحوكمة اللازمة لتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وحمايتها بفعالية. بينما يعتقد 29% أن مجالس إدارتهم تضم الخبرات المناسبة لتقديم المشورة بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.