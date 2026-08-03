جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم تطلق أربع مسابقات تنافسية وتفتح باب التسجيل لدورتها الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن تفاصيل جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، والتي تضم أربع مسابقات تنافسية ضمن دورتها لعام 2026، تحت شعار "قرآن يُتلى.. ووطن يسمو"، فيما أعلنت فتح باب التسجيل للمشاركة فيها حتى 31 أغسطس الجاري.

وتضم المسابقات أربع فئات رئيسية هي: القراءات المتواترة، وتحدي التلاوة، وحناجر الإمارات، وقيم وحضارة القرآن الكريم، في إطار جهود الجائزة لتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى، واكتشاف المواهب القرآنية، وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية في المجتمع.

وتستهدف مسابقة القراءات المتواترة جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من الذكور والإناث، سواء كانوا منتسبين إلى مراكز التحفيظ والمؤسسات القرآنية أو من غير المنتسبين إليها.

وتخصص الجائزة مسابقة تحدي التلاوة للمواطنين من الذكور والإناث من عمر 6 إلى 18 عاماً، بهدف تقديم أفضل أداء وأجمل ترتيل، بما يسهم في ترسيخ الارتباط بالقرآن الكريم والتعايش مع آياته.

كما أطلقت مسابقة حناجر الإمارات لإبراز الطاقات الواعدة والأصوات الندية في تلاوة القرآن الكريم، حيث تفتح أبوابها لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة ممن تبلغ أعمارهم 19 عاماً فأكثر، سواء كانوا من منتسبي مراكز التحفيظ وحلقات المساجد والمؤسسات القرآنية أو من غير المنتسبين إليها.

وفي الجانب الثقافي، تطرح الجائزة مسابقة قيم وحضارة القرآن الكريم، وهي منصة أدبية تهدف إلى استثمار الفنون الكتابية في ترسيخ القيم الحضارية والإنسانية المستمدة من القرآن الكريم، بالتزامن مع "عام الأسرة"، من خلال استقطاب المبدعين من المواطنين والمقيمين لإنتاج محتوى قيمي يعزز التلاحم المجتمعي، ويجمع بين الأصالة والابتكار بأسلوب معاصر.

ودعت الجائزة الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة، مؤكدة أن هذه المسابقات تأتي ضمن رسالتها في رعاية حفظة القرآن الكريم، واكتشاف المواهب، وترسيخ قيم القرآن الكريم في المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على التنافس في مجالات التلاوة والقراءات والإبداع الأدبي.