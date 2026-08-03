TCL تعزّز ريادتها العالمية في أجهزة التلفزيون وحلول التكييف مع إطلاق مكيف VoxIN JetMax في دولة الإمارات

أعلنت TCL، إحدى أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، عن الإطلاق الرسمي لمكيف الهواءVoxIN JetMax في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو نظام تكييف سبليت فاخر تم تطويره خصيصاً ليتناسب مع الظروف المناخية القاسية في منطقة الخليج، ويجسد أحدث خطوات الشركة في توسيع ريادتها في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية إلى فئة الأجهزة المنزلية.

وتُعد دولة الإمارات من أكثر الأسواق تطلباً لأنظمة تكييف الهواء المنزلية على مستوى العالم، حيث تتجاوز درجات الحرارة خلال فصل الصيف 45 درجة مئوية بشكل متكرر، مع موجات حر مستمرة تفرض ضغوطاً كبيرة على أنظمة التبريد. ولذلك، تحتاج المنازل الإماراتية، ولا سيما الفلل والمساكن الكبيرة، إلى حلول تكييف صُممت خصيصاً لتواكب هذه الظروف المحلية، وليس مجرد أنظمة تحمل تصنيفات أداء مرتفعة. ومن هذا المنطلق، جاء تطوير VoxIN JetMax ليلبي هذه المتطلبات بدقة.

وقالت السيدة ساني يانغ، المدير العام لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نجحت TCL في كسب ثقة المستهلكين حول العالم من خلال تقديم منتجات توفر أداءً حقيقياً وموثوقاً. وتُعد دولة الإمارات واحدة من أهم أسواقنا في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم فيها مكيف VoxIN JetMax، الذي يعكس بصدق متطلبات الحياة اليومية في الدولة. ففي الإمارات، لا يُعد التبريد رفاهية موسمية، بل ضرورة يومية، وتستحق العائلات نظام تكييف ذكي وموثوق يواكب مستوى التقنيات المتقدمة التي يعتمدون عليها في منازلهم."

مصمم خصيصاً لصيف الإمارات

يعتمد مكيف VoxIN JetMax على تقنية Dual Jet Compressor المتطورة من TCL، والتي تُمكّنه من خفض درجة حرارة الغرفة من35 إلى 18 درجة مئوية خلال 30 ثانية فقط. كما يوفر النظام تدفقاً للهواء يصل إلى17 متراً، ما يضمن توزيعاً متساوياً وفعالاً للهواء البارد في المساحات الواسعة والمخططات المفتوحة والفلل، ليعالج بذلك أحد أبرز تحديات الراحة داخل المنازل في دولة الإمارات. ويحافظ النظام على كفاءة تشغيله حتى عند تجاوز درجات الحرارة الخارجية70 درجة مئوية، وهي مواصفة تم تطويرها استناداً إلى ظروف التشغيل الفعلية في دولة الإمارات، وليس وفق المعايير الدولية التقليدية فقط.

كفاءة ذكية على مدار العام

نظراً لأن أنظمة تكييف الهواء تمثل جزءاً كبيراً من استهلاك الطاقة في المنازل داخل دولة الإمارات، فإن الكفاءة لا تقل أهمية عن الأداء. ولهذا يضم VoxIN JetMax تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة من TCL، والتي تراقب أداء النظام وتضبطه تلقائياً للحفاظ على مستوى الراحة المطلوب مع تقليل استهلاك الطاقة غير الضروري. ويمنح ذلك أصحاب المنازل وفورات ملموسة في فواتير الكهرباء دون أي تأثير على جودة التبريد. ويكتمل النظام بمجموعة من المزايا الذكية التي تلبي متطلبات المنازل العصرية في دولة الإمارات، وتشمل التحكم الصوتي دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وإدارة الجهاز عبر تطبيق الهاتف الذكي، ووظيفة التنظيف الذاتي، وتقنية إزالة الروائح، لتوفير تجربة استخدام أكثر راحة وكفاءة.

التزام TCL طويل الأمد تجاه دولة الإمارات

يأتي إطلاق VoxIN JetMax في إطار استراتيجيةTCL الأوسع لتعزيز حضورها في دولة الإمارات عبر مختلف فئات المنتجات. وتستند الشركة إلى بنية عالمية متقدمة تضم خمسة مراكز للبحث والتطوير، وسبعة مختبرات مشتركة، و21 منشأة تصنيع حول العالم، بما في ذلك قاعدة التصنيع الذكي في مدينة غوانغتشو، القادرة على إنتاج وحدة تكييف واحدة كل سبع ثوانٍ.

وتعكس هذه القدرات الهندسية والإنتاجية الضخمة التزام TCL طويل الأمد بتلبية احتياجات السوق الإماراتية، من خلال توفير منتجات تجمع بين الجودة العالية والأداء الموثوق. وبعد أن نجحت الشركة في كسب ثقة المستهلكين في دولة الإمارات بفضل ريادتها في قطاع أجهزة التلفزيون، فإنها تنقل اليوم المعايير نفسها من الابتكار والاعتمادية إلى حلول تكييف الهواء، لتوفر للعائلات في الدولة تجربة تبريد ذكية ومصممة خصيصاً لتلائم طبيعة الحياة المحلية.

تُعدTCL واحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تصنيع أجهزة التلفزيون، مع حضور يمتد إلى أكثر من160 سوقاً حول العالم.وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، تشمل أجهزة التلفزيون، ومكيفات الهواء، والأنظمة الصوتية، والأجهزة المنزلية، والهواتف والأجهزة المحمولة.واستناداً إلى شبكة عالمية متطورة للبحث والتطوير، وقدرات تصنيع متقدمة، والتزامها بالابتكار الذي يضع احتياجات المستخدم في صميم اهتماماته، تواصلTCL تقديم تقنيات مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمستهلكين حول العالم.للمزيد من المعلومات،