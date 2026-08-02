"برنامج البودكاست العربي" يختتم نسخته الثالثة بأربع ورش عمل متخصصة

اختتم نادي دبي للصحافة أعمال النسخة الثالثة من "برنامج البودكاست العربي 2026"، بعد مسار تدريبي مكثف امتد على مدى ثلاثة أسابيع، جمع بين الجوانب المعرفية والتطبيقية، بهدف تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع بودكاست احترافية قادرة على المنافسة والوصول إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية.

وشهد الأسبوع الأخير من البرنامج تنظيم أربع ورش عمل متخصصة ضمن المرحلة الثالثة، التي ركزت على النشر والترويج، وأدوات النمو، وتحقيق العوائد من البودكاست، بما يعزز قدرة المنتسبين على الانتقال بمشاريعهم من مرحلة الإنتاج إلى بناء حضور مستدام وقابل للتطور.

وبهذه المناسبة، أعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة عن تقديرها لجميع الشركاء الذين أسهموا في إثراء مضمون البرنامج بخبراتهم وتجاربهم، مؤكدة أن الهدف هو الاستفادة من تلك الخبرات في تمكين أجيال جديدة من إعلاميي المستقبل من الأدوات التي تمكنهم من تقديم منتج إعلامي رفيع المستوى.

وقالت معاليها: مستمرون بالتعاون مع شركائنا في القطاع في تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية تخدم الإعلام العربي، وتعزز من تنافسيته بمعايير مهنية رفيعة، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة، وتوفير المنصات التي تساعدها على تطوير مهاراتها، وتقديم محتوى عربي مبتكر قادر على الانتشار والتأثير.

وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن النسخة الثالثة من البرنامج قدّمت للمشاركين تجربة متكاملة بدأت من بناء الفكرة والهوية، مروراً بمهارات الإنتاج الفني والتنفيذ، وصولاً إلى أدوات النشر والترويج وتحقيق الاستدامة.

وقالت: حرصنا في الأسبوع الأخير على تزويد المشاركين بالجانب العملي الذي يساعدهم على بناء حضور واضح لمشاريعهم بعد مرحلة الإنتاج، وفهم متطلبات الوصول إلى الجمهور، وتحقيق العوائد بصورة مستدامة.

وركزت ورشة "إستراتيجيات التوزيع والنمو عبر منصات البث الصوتية"، التي قدّمها محمد العجيلي، المدير التنفيذي للعمليات في شركتي أنغامي وOSN، على تعريف المشاركين بأدوات نشر المحتوى الصوتي، وفهم آليات التوزيع عبر منصات البث المختلفة، وكيفية تطوير خطط تساعد على توسيع قاعدة الجمهور وتحقيق نمو مستدام للبودكاست.

كما تناولت ورشة "إستراتيجيات تحقيق الدخل والربح المستدام من البودكاست"، التي قدّمتها جوليا إبراهيم، من منصة Next Audio، أبرز نماذج تحقيق العوائد من المحتوى الصوتي، وسبل بناء شراكات تجارية ورعايات مستدامة، بما يتيح لصناع البودكاست تحويل مشاريعهم إلى نماذج قابلة للنمو والاستمرار.

وقدّم عبدالرحمن الحازمي، رئيس شراكات يوتيوب في شركة غوغل، ورشة "أساسيات نشر البودكاست على يوتيوب"، مستعرضاً أهم ممارسات نشر المحتوى عبر المنصة، وآليات تحسين ظهوره ووصوله إلى الجمهور، إلى جانب توظيف خصائص يوتيوب في تعزيز انتشار الحلقات وبناء علاقة تفاعلية مع المتابعين.

واختُتمت فعاليات الأسبوع الثالث بجلسة "الـ Reels: صناعة الترند وأدوات الترويج الذكي"، التي قدّمها سامي طبشوري، رئيس قطاع الإستراتيجية والتسويق في منصة blinx، حيث ناقشت الورشة دور المقاطع القصيرة في تعزيز انتشار البودكاست، وكيفية تحويل المحتوى الطويل إلى مواد ترويجية جاذبة، قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن المشاريع المنجزة ضمن النسخة الثالثة من "برنامج البودكاست العربي 2026" ستدخل في شهر أغسطس الحالي مرحلة التقييم النهائي، حيث ستتولى لجنة من الخبراء والمختصين مراجعة وتصنيف الأعمال وفق معايير الجودة الفنية والإبداعية التي تم التدريب عليها خلال البرنامج، على أن يتم الإعلان عن ثلاثة فائزين وتكريمهم رمزياً خلال حفل التخريج الرسمي ضمن فعاليات "بودفست دبي 2026" في "قمة الإعلام العربي" شهر سبتمبر المقبل.