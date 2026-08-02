«كهرباء الشارقة» تستقبل 4809 طلبات اعتماد مخططات

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تحقيق زيادة بنسبة 9 % في عدد معاملات اعتماد مخططات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمباني التجارية والسكنية والصناعية والحكومية والزراعية، خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث استقبلت الهيئة 4809 طلبات اعتماد مخططات، مقابل 4411 طلب خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى إصدار 924 شهادة عدم ممانعة لأعمال الطرق خلال الربع الثاني من عام 2026، ويعكس هذا الأداء، التطور العمراني المستمر، والنشاط الاقتصادي المتنامي الذي تشهده إمارة الشارقة، إلى جانب نجاح الهيئة في تطوير خدماتها الرقمية وتسهيل الإجراءات.

وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المؤشرات الإحصائية أظهرت أن إجمالي المخططات المعتمدة خلال الربع الثاني، شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات اعتماد مخططات الكهرباء 1869، بزيادة 255 معاملة، مقارنة بالربع الأول، وإجمالي اعتماد مخططات المياه - 1136، بمعدل زيادة 90 معاملة، وإجمالي اعتماد مخططات الغاز 1804، بمعدل زيادة 53 معاملة.

وأكد أن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، لدعم مسيرة التنمية الشاملة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لقطاع الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تطوير الخدمات، وإنجاز واعتماد المخططات، والتركيز على تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن تقديم الخدمات، من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الرقمية، التي تضمن سرعة ودقة الانتهاء من مراجعة المخططات وتدقيقها.