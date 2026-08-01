رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون والتطورات الإقليمية





تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بحثا خلاله تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما بحث سموه والرئيس فلوديمير زيلينسكي خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية.. وأعرب الرئيس الأوكراني في هذا السياق عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لإنجاح عمليات تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا والاهتمام الذي تبديه للجوانب الإنسانية للأزمة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع وتنميتها.