مجلس شباب «كهرباء دبي» و«دبي للثقافة» ينميان مهارات الشباب الإبداعية

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي ورشاً عملية تفاعلية ضمن مشروع «مدارس الحياة» التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). وركزت الورش على تنمية مهارات الشباب الإبداعية والتطبيقية في مجالات صناعة المحافظ من الجلد الطبيعي وتحميص القهوة وتشكيل سعف النخيل. وشارك في الورش التي أقيمت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، ما يزيد على 60 من موظفي الهيئة الشباب.

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: «تعكس الورش العملية التي نظمها مجلس الشباب بالتعاون مع دبي للثقافة، ثراء المشهد الثقافي المحلي في دبي، وحرص مختلف الجهات الحكومية والخاصة على توفير بيئة تعليمية تفاعلية مبتكرة، حافلة بالتجارب الفنية والإبداعية المحلية والعالمية. ويلتزم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي بتطوير المهارات الحياتية والإبداعية والثقافية لدى شباب الهيئة، واستثمار طاقاتهم وإطلاق إبداعاتهم، وتشجيع روح التعلم المستمر لديهم. ونواصل إتاحة الفرص أمام الشباب لاختبار تجارب متكاملة تجمع بين التعلم التطبيقي والعمل الجماعي والتفاعل المجتمعي، وتسهم في تمكينهم من صناعة أثر مستدام في الهيئة والمجتمع».