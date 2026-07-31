"محمد بن راشد للإسكان" تنظم الملتقى الثاني لمتعامليها لعام 2026





نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان "ملتقى المتعاملين الثاني لعام 2026" بمجلس ند الشبا في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وإشراكهم في تطوير الخدمات الإسكانية والارتقاء بتجربتهم بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

شكل الملتقى الذي حضره سعادة محمد حسن الشحي المدير التنفيذي للمؤسسة إلى جانب نخبة من القيادات الإدارية والفنية في المؤسسة والهيئة الاتحادية للضرائب منصة تفاعلية للحوار البنّاء وتبادل الآراء وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لخدمة المتعاملين.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع المتعاملين جرى خلالها الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإسكانية وجودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي بما ينسجم مع رؤية المؤسسة ونهجها القائم على إشراك المتعاملين في عملية تطوير الخدمات.

وأثرت الهيئة الاتحادية للضرائب الملتقى من خلال تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم بما يعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتوفير المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتسهم في تقديم تجربة متعامل أكثر كفاءة وتكاملاً.

وأكد سعادة محمد حسن الشحي أن تنظيم ملتقيات المتعاملين يأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية واصفا الملتقى بأنه فرصة مهمة لتعريف المواطنين بالخدمات التي يقدمها مركز إسكان دبي المتكامل ودوره في تسهيل حصولهم عليها ضمن تجربة مترابطة وميسّرة إلى جانب تعزيز التواصل والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة بما يدعم تقديم خدمات تركز على احتياجات المتعامل.