«العين للرطب» يتوّج الفائزين في مسابقاته

تواصلت فعاليات الدورة الأولى من «العين للرطب» بإعلان نتائج مسابقتي الفرض والزاملي ضمن منافسات مزاينة الرطب، في حين استقبل المهرجان مشاركات مسابقة «نخبة توأم للرطب»؛ آخر مسابقات المهرجان الذي اختتمت فعاليات دورته الأولى أمس في «الصاروج بارك» بمدينة العين، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين على مسرح المهرجان، حيث أسفرت نتائج مسابقة الفرض عن فوز سلطان سعيد محمد العرياني بالمركز الأول، وفي مسابقة الزاملي، فاز صلاح حرموص سعيد المزروعي بالمركز الأول.

وخصصت اللجنة المنظمة لمسابقتي الفرض والزاملي 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم.