«دبي الخيرية» تنظم رحلة عمرة لـ25 مسلماً جديداً برعاية «أوقاف دبي»

نظمت جمعية دبي الخيرية الرحلة الرابعة للعمرة الخاصة بالمسلمين الجدد، بمشاركة 25 معتمراً من المهتدين الجدد، وذلك برعاية ودعم من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي.

وشكلت الرحلة محطة مهمة للمشاركين لخوض تجربة روحانية متكاملة، لا تقتصر على أداء مناسك العمرة، بل تمتد إلى تعزيز معارفهم الدينية وربطهم بالقيم القائمة على الاعتدال والتسامح والتآخي.

ورافق وفد المعتمرين عدد من الكوادر الإشرافية والوعظية والمؤثرين، برئاسة خالد العلماء، أمين السر العام للجمعية، الذي تابع تفاصيل الرحلة منذ انطلاقها من مطار دبي الدولي وحتى عودة المشاركين إلى أرض الوطن، حرصاً على توفير أعلى مستويات الرعاية والتنظيم طوال البرنامج.

وتضمن البرنامج، الذي امتد أربعة أيام في مكة المكرمة، أداء مناسك العمرة، وتنظيم زيارات تعريفية إلى عدد من المعالم الإسلامية والتاريخية، بهدف إثراء تجربة المهتدين الجدد وتعميق معرفتهم بتاريخ الإسلام وقيمه الحضارية.

وقال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بالجمعية: «إن تنظيم هذه الرحلة يمثل رسالة مودة وتآخٍ نبعث بها إلى إخوتنا المهتدين الجدد، ويؤكد أن دورنا لا يقتصر على تقديم الدعم المادي، بل يشمل الرعاية الروحية والتعليمية التي تساعد المهتدي الجديد على فهم دينه وممارسة شعائره بوعي وطمأنينة».

وأضاف: «نعتز بهذه الشراكة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، التي تعكس روح التعاون بين المؤسسات الوطنية في إمارة دبي، وتبرز أهمية العمل المشترك في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز قيم العطاء التي تتميز بها دولة الإمارات».