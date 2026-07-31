«بيت الخير» تطلق 150 حصالة ذكية لتسهيل التبرع الفوري في المتاجر

في خطوة جديدة نحو تسهيل العمل الخيري وتعزيز المشاركة المجتمعية، أطلقت جمعية بيت الخير مبادرة لتوسيع قنوات التبرع السريع، من خلال توزيع نحو 150 حصالة ذكية في منافذ البيع وصناديق الدفع في عدد من المحلات التجارية بدبي والإمارات الشمالية، بما يتيح للمتسوقين تقديم مساهماتهم الخيرية بسهولة فور إتمام عمليات الشراء.

وتوفّر الحصالات الذكية خيارات تبرع مبسطة بقيمتي 5 و20 درهماً، لدعم مشروعي الصدقة اليومية والوقف الخيري، وهما من المبادرات التي تحظى بإقبال واسع من المحسنين لما تقدمه من أثر مستدام في مساعدة الفئات المستحقة وترسيخ ثقافة العطاء المتواصل.

وتأتي المبادرة ضمن جهود «بيت الخير» لتطوير منظومة التبرعات عبر حلول مبتكرة تجمع بين التقنية وسهولة الاستخدام، بما يجعل المساهمة الخيرية أكثر سرعة ومرونة، ويعزز وصول أفراد المجتمع إلى قنوات التبرع في مختلف الأوقات والمواقع.

وأكدت الجمعية أن قسم تقنية المعلومات يواصل توظيف التقنيات الحديثة لتطوير العمل الخيري، حيث تمثل الحصالات الذكية نموذجاً يجمع بين الابتكار والبساطة، عبر إتاحة التبرع خلال لحظات وبخطوات سهلة.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، أعاد قسم تقنية المعلومات مؤخراً تصميم وتهيئة عدد من الشاشات الإدارية وفق أحدث المتطلبات التقنية، بما يجعلها مهيأة للتطورات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار داخل الجمعية.