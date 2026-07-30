شرطة دبي تُخرج 1402 طالب وطالبة من البرنامج الصيفي الطلابي





شهد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومعالي عائشة عبد الله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حفل تخريج 1402 طالب وطالبة من 31 جنسية ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ليضافوا إلى السجل الحافل بالإنجازات للبرنامج الذي تُمكن على مدار 9 سنوات "من 2018 إلى 2026"، في تخريج 10 آلاف و792 طالباً وطالبة من 175 جنسية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز قيّم الولاء والانتماء للنشء عبر مبادرات مُستدامة تُساهم في صقل شخصياتهم، وخلق جيل واعٍ على قدر كبيرة من المسؤولية تجاه المجتمع والوطن.

يأتي حفل التخريج ضمن جهود مركز حماية الدولي المُشرف على "البرنامج الصيفي الطلابي"، والذي استفاد من جهوده المُختلفة على مدار 9 أعوام " من العام 2018 إلى العام 2026" 905 ألفاً و976 طالباً وطالبة، إضافة إلى 629 ألفاً و396 من أولياء الأمور، و8650 مُعلماً في المدارس الحكومية والخاصة، فيما بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة المُستفيدة من هذه الجهود 271 مدرسة.

وأُقيم حفل التخريج في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "صيفنا أمن وسعادة…ابتكار وقيادة"، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وحضر الحفل سعادة اللواء أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع الإداري والمالي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي، و سعادة آمنة عبد الرحمن آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم "بالإنابة" بوزارة التربية والتعليم، وسعادة مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعادة عبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، وسعادة ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط، وأولياء الأمور.

وبهذه المناسبة، قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري:" تماشياً مع توجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسيدي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في المحافظة على المجتمع، وترسيخ الوعي فيه وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء، إلى جانب تحقيق توجهات إمارة دبي في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ منظومة القيّم التي يقوم عليها مجتمع إمارة دبي، تواصل القيادة العامة لشرطة دبي بشكل دائم تنفيذ مبادراتها المُستدامة في هذا الشأن، ومنها الدورات الصيفية التي ينظمها مركز حماية الدولي في كل عام لطلبة المدارس".

فخر بالتزام الطلبة وانضباطهم

وأضاف معاليه أن القيادة العامة لشرطة دبي تفتخر بمستوى أداء الطلبة المُشاركين في البرنامج الصيفي، وحرصهم على الالتزام والانضباط في الدورات، مُشيداً في الوقت ذاته باهتمام أولياء الأمور الذين يدفعون بأبنائهم للاستثمار الأمثل من أوقات فراغهم عبر برامج وأنشطة تصقل الشخصية وتُنمي المهارة وتعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.

وتابع معاليه: "تلتزم شرطة دبي التزاماً مستمراً تجاه الطلبة خلال الإجازات الصيفية، إيماناً منها بضرورة المشاركة في إعداد أجيال مُنضبطة واعية مثقفة، وقادرة على مواجهة التحديات التي تطرأ على المجتمعات بصورة إيجابية"، لافتاً إلى أن البرامج التي يطرحها مركز حماية الدولي تواكب أحدث المُستجدات وتراعي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للطلبة".

أثر إيجابي ومنهجية تواكب الاحتياجات

من جهته، أكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية كل عام دراسي، نظراً للأثر الإيجابي الذي تُحدثه هذه الدورات في تغيير شخصية الطلبة، وتعميق شعورهم بالانتماء واحترام الأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي وقيم الشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

وأضاف أن بناء شخصية الفرد تتطلب سنوات من العمل وتضافر الجهود بين كافة أطراف المنظومة التعليمية بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للمشاركة في صنع جيل يحمل لواء المستقبل في مختلف التخصصات، وقادر على استكمال المسيرة، لذلك يُطلق مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برامجه ودوراته وفق منهجية عمل مدروسة تواكب الاحتياجات وتراعي المستجدات العالمية، لنتمكن معاً من إعداد جيل المستقبل.

مركز حماية الدولي

وأوضح العميد خالد بن مويزة "أن رؤية مركز حماية الدولي الطلابية تتمثل في مجتمع مُتصل وواعٍ يزدهر فيه الطلاب، ويشعر فيه الآباء بالدعم، وتتكاتف فيه المجتمعات لبناء دبي أكثر أماناً، بينما تتمثل رسالته في تمكين الطلاب والأسر من الوصول إلى خدمات السلامة والتعليم والخدمات المجتمعية، مع تعزيز التعاون المشترك بين المدارس وشرطة دبي، وأهدافه الأمان أولاً من خلال خلق بيئة آمنة للطلاب والسكان، وتعزيز أواصر التعاون بين الأسر والمدارس وشرطة دبي، وتمكين الطلاب عبر برامج تُلهم النمو، والقيادة، والسلوك الإيجابي.

جهود البرنامج في 9 أعوام

بدوره، أوضح العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن المركز أطلق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية لكافة فئات المجتمع بما فيهم الطلبة، ويمثل البرنامج الصيفي الطلابي أحد أهم البرامج التي يحرص على تطويرها كل عام ومتابعتها وتسخير كافة الممكنات لدعمه بما يحقق المصلحة الفُضلى للطالب، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وقال العميد المعمري إن عدد المستفيدين من برامج حماية الدولي في قنوات التواصل الاجتماعي من العام 2018 إلى العام 2026، بلغ 102 مليوناً و161 ألفاً و342 مستفيداً، بينما بلغ عدد المحاضرات المُنفذة للطلاب وأولياء الأمور 1981 محاضرة، وبلغ عدد الفعاليات الطلابية المُنفذة 788 فعالية، وتنظيم 103 معرض توعوي، وتنفيذ 76 مسابقةً تفاعليةً، وبلغ عدد الزيارات والدورات والحملات 135.

وأوضح العميد المعمري أن عدد المستفيدين من البرامج التوعوية من أولياء الأمور ارتفع من 51 مستفيداً في العام 2018 إلى 629 ألفاً و345 مستفيداً في العام 2026، مشيراً إلى أن نسبة التَحسن في سلوك الطلاب من وجهة نظر أولياء الأمور بلغ 96.9%، فيما بلغت نسبة الرضا عن برامج الدورات الصيفية 95.3% .

البرنامج الصيفي الطلابي هذا العام

وحول دفعة دورة البرنامج الصيفي الحالي، أوضح العميد المعمري أن العدد الإجمالي في البرنامج الصيفي الطلابي لهذا العام بلغ 1402 طالباً وطالبة من 31 جنسية، منهم 810 ذكور و595 اناث، انضموا إلى التدريبات والدورات في 28 مركزاً تدريبياً، ومثلوا 65 منطقة سكنية في إمارة دبي، وبلغ عدد الطلاب المواطنين 627 والوافدين 778.

174 ساعة تدريبية

وبين أن الدورة الصيفية استمرت لمدة 29 يوماً بلغ عدد ساعاتها 174 ساعة تدريبية بمشاركة 16 إدارة عامة و8 مراكز شرطة، بمشاركة 45 مُحاضر و44 مُدرب عسكري و27 مُدرب مدني، و8 مُدربي غوص، و31 مُشرفاً، و40 متطوعاً، وبمشاركة 5 مخيمات للجهات الحكومية الأخرى.

فعاليات البرنامج

وأكد العميد المعمري أن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي كانت متنوعة وتلبي كافة اهتمامات ورغبات الطلبة، وتتضمن دورات عديدة منها التدريب الرياضي والعسكري، و المُنقذ الصغير (السباحة)، والغوص، و المتحري الواعد، ومبادرة الفارس الواعد، ومبادرة الدراجات الهوائية، ودورة ضباط المستقبل (أمن المدارس)، وصيانة الحاسب الآلي، والإسعافات الأولية، وسفراء التوعية، ودورة المرور، وكرة القدم، بالإضافة إلى المحاضرات والزيارات الميدانية لعدد من الإدارات العامة في شرطة دبي، مثل الكلاب البوليسية K9 ، ومركز الاتصال 901، والإدارة العامة للمرور، ومتحف الشرطة وغيرها.

معرض مصاحب

واختتم الحفل بعرض عسكري للطلبة شمل تشكيلات ومسيراً عسكرياً بطيئاً ومعتدلاً، إلى جانب عروض استعراضية، كما شاهد الحضور فيلماً وثائقياً حول الدورات الصيفية خلال 9 أعوام الماضية، ثم قاموا بجولة في المعرض المصاحب الذي اشتمل على صور الدورات الصيفية الماضية.