محمد الشرقي يشهد تخريج الدورة الـ 13 من «أصدقاء الدفاع المدني»

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الناشئة والشباب بالمعارف والمهارات، التي تعزز ثقافة الوعي المجتمعي لديهم، وتسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن والمجتمع.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدورة الـ 13 من برنامج «أصدقاء الدفاع المدني»، الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، بمشاركة 252 منتسباً.

ونوّه سموه باهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تأهيل الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية، والإسهام الإيجابي في بناء وخدمة الوطن.

وهنّأ سموه الخريجين على اجتياز البرنامج بنجاح، وتحقيق هذا الإنجاز المتميز، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة، ومثمناً جهود إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، والقائمين على البرنامج في إنجاح الدورة وتحقيق أهدافها.

برامج

من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة وفريق عمل الجامعة.

واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات عمل الجامعة وبرامجها الأكاديمية ومشاريعها.

وأكد سموه، الدور المحوري الذي تلعبه جامعة الفجيرة في دعم قطاع التعليم العالي في الإمارة، واستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الطلبة من أدوات العلم والمعرفة المتطورة، مشيراً إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمنظومة التعليم ومتطلبات تطويرها وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير.