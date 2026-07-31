عمار النعيمي: «ليوا عجمان للرطب» منصة تجسد رؤية القيادة في الاستثمار بالموروث

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، فعاليات النسخة الـ 11 من مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في قاعة الإمارات للضيافة، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2026، وبجوائز مليون درهم.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، يواصل برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أداء رسالته كونه منصة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالموروث الوطني وتحويله إلى رافد للتنمية المستدامة.

وأشار سمو ولي عهد عجمان، إلى أن دعم وتمكين المزارعين والنحالين يسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج المحلي، وترسيخ مكانة القطاع الزراعي بوصفه أحد ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مثمناً جهود المزارعين والنحالين والمنتجين المحليين في تنمية الإنتاج الوطني وترسيخ الممارسات المستدامة.

وبدأت فعاليات المهرجان، بوصول سمو ولي عهد عجمان إلى قاعة الإمارات للضيافة، حيث كان في استقبال سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى نخبة من المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، وممثلي الجهات الراعية والداعمة والمشاركين في المهرجان.

وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجولة على أبرز الأجنحة والمنصات المشاركة، واطلع سموه على ما تقدمه من أجود أصناف الرطب والعسل والحمضيات والمنتجات الزراعية المحلية.