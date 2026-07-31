«الطوارئ والكوارث» يعزز جاهزية 2544 متدرباً في أبوظبي ببرامج تخصصية

في إطار جهوده المستمرة لترسيخ جاهزية إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع مختلف حالات المخاطر، يواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تطوير منظومته التدريبية التخصصية، من خلال تنفيذ برامج متكاملة، تستهدف رفع القدرات المؤسسية، وتوحيد مفاهيم الاستجابة، ودعم التنسيق المشترك بين الجهات الحيوية في الإمارة.

ونفذ المركز 81 دورة تدريبية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، شملت برامج تأسيسية وتخصصية وقيادية، بمشاركة 2544 متدرباً من موظفي أكثر من 35 جهة وشركة حكومية في إمارة أبوظبي، إلى جانب مجندي الخدمة البديلة والمتطوعين، في خطوة تعكس اتساع نطاق الشراكات التدريبية، التي يقودها المركز وحرصه على بناء قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على دعم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.