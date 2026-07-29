"كهرباء دبي": نظام ذكي مطور داخلياً يخفض أعطال كابلات التوزيع ويعزز كفاءة إدارة الأصول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن " نظام الإدارة المثلى للعمر الافتراضي لكابلات التوزيع"، الذي طورته الهيئة داخلياً وحصل على حقوق المصنفات الفكرية في دولة الإمارات، أسهم منذ تشغيله الفعلي في قطاع توزيع الطاقة عام 2022 في خفض معدل أعطال كابلات التوزيع، وتحقيق فوائد تشغيلية ومالية، إلى جانب تعزيز موثوقية شبكة التوزيع ورفع كفاءة إدارة الأصول.

وأوضحت أن النظام حصل على تصنيف خمس نجوم في "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات" كأفضل ممارسة عالمية في تعزيز موثوقية شبكة التوزيع، ويعتمد على تحليل بيانات الكابلات والدوائر الكهربائية للتنبؤ بالعناصر الأكثر تأثراً بعوامل التقادم، حيث نجح منذ بدء المشروع في تحديد وعزل أكثر من 500 عنصر متأثر، بما يدعم التخطيط الاستباقي لأعمال الفحص والصيانة والاستبدال.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الجهود المستمرة للهيئة في البحوث والتطوير، والحرص على تشجيع الإبداع والابتكار بين موظفي الهيئة، أثمر عن تطوير العديد من الحلول الرائدة التي تسهم في تعزيز كفاءة ومرونة شبكة الكهرباء.

وأضاف أن "نظام الإدارة المثلى للعمر الافتراضي لكابلات التوزيع" يجسد نهج الهيئة الاستباقي في إدارة الأصول الحيوية من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الصيانة والتشغيل، كما يسهم في تعزيز موثوقية شبكة التوزيع واستدامتها بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة للإمارة.

وأوضح أن النظام يتيح الانتقال من أساليب الصيانة التقليدية إلى نهج ذكي قائم على التنبؤ وتحليل المخاطر، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية بشأن أعمال الفحص والصيانة والاستبدال، ويعزز ذلك الجاهزية التشغيلية لشبكة التوزيع، ويرفع كفاءة إدارة الأصول، ويسهم في ضمان استمرارية الإمدادات الكهربائية وفق أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة.

من جانبه أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن النظام يعتمد على نموذج ذكي لتحليل البيانات الفنية والتشغيلية الخاصة بكابلات التوزيع، بما يتيح احتساب مؤشرات دقيقة للعمر الافتراضي وتحديد مستويات المخاطر المرتبطة بالتقادم، ويساعد ذلك على ترتيب أولويات الفحص والصيانة والاستبدال وفقاً للأهمية التشغيلية وحالة الأصول، بما يسهم في إطالة العمر التشغيلي للكابلات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ويأتي تطوير النظام في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، وترسيخ مكانتها العالمية في توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لإدارة الأصول، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والاستدامة لشبكة الكهرباء في إمارة دبي.