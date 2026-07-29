«العين للرطب» يتوّج الفائزين في الخلاص والتين وأجمل مخرافة

واصلت الدورة الأولى من مهرجان «العين للرطب»، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث في «الصاروج بارك» بمدينة العين، فعالياتها ومسابقاتها اليومية، وأعلنت اللجنة المنظمة، أمس، الفائزين في مسابقات الخلاص، والتين الأحمر والأصفر، وأجمل مخرافة رطب.

وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، الفائزين على مسرح المهرجان؛ حيث أسفرت نتائج مسابقة الخلاص عن فوز أحمد خميس العرياني، بالمركز الأول، وحل علي سعيد العرياني ثانياً، وجاء سلطان سعيد العرياني في المركز الثالث.

ورصدت اللجنة المنظمة 397 ألف درهم جوائز لمسابقة الخلاص موزعة على 15 فائزاً، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، و الثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم.

وفي مسابقة التين الأحمر، فاز راشد محمد راشد الخييلي بالمركز الأول، ونال حارب محمد الهاملي المركز الثاني، في حين حل خليفة محمد القبيسي ثالثاً، وفاز حارب محمد الهاملي بالمركز الأول في مسابقة التين الأصفر، وجاء عوض سعيد المزروعي ثانياً، وحصل مسعود جمعة الخييلي على المركز الثالث.

وتبلغ جوائز كل مسابقة من مسابقتي التين 117 ألف درهم لعشرة فائزين، يحصل الأول على 25 ألف درهم منها، والثاني على 20 ألف درهم، والثالث على 15 ألف درهم.

وفي مسابقة أجمل مخرافة رطب، توج خلفان سعيد المنصوري بالمركز الأول، وحل بدر سالمين الشامسي ثانياً، وجاء علي خلفان محمد الظاهري في المركز الثالث.