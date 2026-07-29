شرطة الشارقة و«دو» تبحثان التعاون التقني

استقبل الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وفداً من شركة «دو» برئاسة فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة؛ وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهتين في مجالات التعاون التقني والأمن السيبراني بحضور مسؤولين من الطرفين.

وأشاد الفريق بن عامر بعلاقات التعاون مع شركة «دو»، والحرص المستمر على تعزيز الشراكة المؤسسية؛ بما يدعم توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للاتصالات والأنظمة الذكية المستخدمة.

واستعرض اللقاء الفرص المستقبلية للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنيات المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب مناقشة المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في تطوير بيئة العمل في القطاع الأمني، وتعزيز كفاءة الأنظمة التقنية والاتصالية؛ بما يحقق أعلى مستويات الجودة والجاهزية التشغيلية في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

واطلع القائد العام لشرطة الشارقة خلال اللقاء على أبرز الحلول والخدمات التقنية التي تقدمها شركة «دو»، وما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وبحث الجانبان سبل الاستفادة منها في دعم منظومة العمل الأمني، وتطوير البنية التقنية والاتصالية في القيادة، بما يسهم في تجويد الأداء المؤسسي، وتعزيز الأمن والسلامة، وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الجهتين، بما يخدم تطلعات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي أكثر تطوراً واستدامة.