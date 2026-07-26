"ديوا العالمية" تخطط لتشغيل مشاريع البنية التحتية للكهرباء والمياه عالمياً

استعرض معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، ورئيس "ديوا العالمية" خلال لقائه في لندن مسؤولي بنك " اي ان جي" ING، وشركة أكتيس (Actis) إطار عمل "ديوا العالمية" وطموحاتها التنموية .

وأكد أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أضحت دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة والابتكار، ونموذجاً ريادياً في التنمية المستدامة.

وأوضح معاليه خلال اللقاء أن شركة ديوا العالمية تأسست مؤخراً لتعزيز مكانة دبي العالمية ونقل الخبرات الراسخة لهيئة كهرباء ومياه دبي ونموذجها التشغيلي الناجح إلى الأسواق الدولية.

ضم وفد "ديوا العالمية" إلى المملكة المتحدة كلاً من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الهيئة.

وبالاستناد إلى قدرات الهيئة في تطوير المشاريع، والتمويل، والتكنولوجيا، والابتكار الرقمي، وإدارة المشاريع، والعمليات، تخطط ديوا العالمية لإنشاء وتطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع البنية التحتية للكهرباء والمياه حول العالم.

وأشار معاليه إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، على مدى عقود، أسهمت في دفع عجلة النمو الملحوظ لإمارة دبي من خلال الطموح والأداء المتميز.. وتتبوأ الهيئة المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً للأداء ضمن مجالات عملها، ومؤشرين إقليميين في مجال المؤسسات الخدماتية، عبر قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين.. فيما سجلت الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة (حوالي 49 ثانية) سنوياً لكل متعامل، وأدنى نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى العالم بلغت 2%، ونسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه بلغت 4.4% وهي من أدنى النسب عالمياً.

وأضاف أن كهرباء ومياه دبي تواصل العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، عبر توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، ورفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك.. ويمثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ركيزة هذا التحول، بوصفه أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، ويجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة وتخزين الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتشكل الطاقة النظيفة حالياً أكثر من 21.5% من مزيج الطاقة في دبي، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 36% بحلول عام 2030، مقارنة بـ25% من المخطط الأصلي، وستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات ، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 مليون طن سنوياً، بدلاً من 6.5 مليون طن.