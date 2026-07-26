حمدان بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة في منطقة الظفرة





استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، أوائل طلبة الثانوية العامة في منطقة الظفرة للعام الدراسي 2025 – 2026 بحضور ذويهم، واستمع إلى تجاربهم وقصص نجاحهم التي عكست إصرارهم على تحقيق الإنجاز.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لنهضة الوطن وتقدمه، ويحظى بدعم واهتمام كبير من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي تطوير المنظومة التعليمية وتمكين أبناء الوطن الأولوية، باعتبار التعليم أساس بناء الإنسان ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار.

ولفت سموّه إلى أهمية توجيه الطلبة نحو التخصصات العلمية والمعرفية التي تواكب متطلبات المستقبل، وتسهم في دعم مسيرة التنمية في القطاعات المختلفة، مؤكداً أن منطقة الظفرة تزخر بفرص واعدة في مجالات متعددة، ما يتطلب إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للإسهام في مسيرة التطوير والازدهار.

وأعرب سموّه عن فخره واعتزازه بأوائل الثانوية العامة، مشيداً بما بذلوه من جهود ومثابرة خلال مسيرتهم الدراسية، مؤكداً أن تفوقهم يمثل نموذجاً مشرفاً يعكس طموح أبناء الإمارات وحرصهم على تحقيق أعلى مستويات التميز.

وأشاد سموّه بالدور الكبير الذي تؤديه الأسر في دعم أبنائها ومساندتهم خلال مسيرتهم التعليمية، مؤكداً أن ما حققه الطلبة من تفوق هو ثمرة تعاون وثيق بين الأسرة والمدرسة، ونتاج بيئة تربوية محفزة ترسخ ثقافة التميز، وتعزز قيم الاجتهاد والطموح.

وأشار سموّه إلى أن "عام الأسرة" في دولة الإمارات يجسد المكانة المحورية للأسرة في المجتمع الإماراتي، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدورها في تنشئة أجيال واعية ومتمسكة بقيمها الوطنية، وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

وهنأ سموّه الطلبة الأوائل وأولياء أمورهم بهذا الإنجاز، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في مراحلهم التعليمية المقبلة، وحثّهم على مواصلة التعلم واختيار التخصصات التي تلبي تطلعاتهم وتسهم في خدمة الوطن وتعزيز قدراته في المجالات المختلفة.

وأشاد سموّه بجهود المعلمين والإدارات التعليمية ودورهم المحوري في رعاية الطلبة وتأهيلهم، مؤكداً أن رسالتهم تسهم في بناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات التي تشهدها دولة الإمارات.

وأعرب الطلبة وأولياء أمورهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على حفاوة الاستقبال والدعم والتشجيع، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثل حافزاً لمواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق مزيد من النجاحات.

حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة.