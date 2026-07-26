عبدالله المري يتفقد مركز شرطة جبل علي





تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة جبل علي، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء، والوقوف على مستوى الإنجاز التشغيلي، واستعراض المبادرات التطويرية، بما يواكب توجهات شرطة دبي في تقديم خدمات أمنية وشرطية رائدة، وتعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.

رافق معاليه، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بردبي العميد راشد صالح الشحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعميد جمال إبراهيم علي مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد علي السويدي، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معاليه، في مستهل التفتيش، على نبذة تعريفية عن مركز شرطة جبل علي، حيث استعرضت إدارة المركز مسيرة تطوره، ومنطقة الاختصاص الجغرافية التي تمتد على مساحة تبلغ نحو 525 كيلومتراً مربعاً، وتضم 12 منطقة اختصاص، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.18 مليون نسمة، وتبدأ من تقاطع الجسر السادس على شارع الشيخ زايد شمالاً وصولاً إلى منطقة سيح شعيب جنوباً، ومن الجسر الخامس على شارع الإمارات شرقاً حتى الساحل البحري غرباً، الأمر الذي يعكس حجم المسؤوليات الأمنية والتشغيلية التي يضطلع بها.

واستمع معاليه إلى شرح حول آليات العمل في أقسام المركز المختلفة، والتي تشمل المناوبة العامة، والتسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، وإسعاد المتعاملين، والتوقيف، إلى جانب الشعب والوحدات التخصصية التي تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الأمنية.

واطلع معاليه كذلك على مؤشرات الأداء ونتائج المركز خلال عام 2025، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والخدمية، حيث بلغت نسبة الشعور بالأمان 98.6%، فيما وصلت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً إلى 98.2%، وسجلت نسبة الثقة في مركز الشرطة القريب 99%، في حين بلغت نسبة سعادة المتعاملين 96.7%.

وحقق المركز 98.1% في نتائج المتسوق السري الحكومي، بينما وصلت السعادة الوظيفية إلى 95.6.%، كما سجل المركز 23 مشاركة في جوائز التميز المؤسسي، وقدم منتسبوه 83 اقتراحاً تطويرياً، وأنتجوا 19 مُصنفاً فكرياً، فيما بلغت نسبة الدعاوى الجزائية المحفوظة لعدم كفاية الأدلة 0%، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات وجودة عمل التحقيق بالمركز.

كما استعرضت إدارة المركز إحصائيات المعاملات والشكاوى الجنائية خلال عام 2025، وآليات التعامل معها وفق أفضل الممارسات الشرطية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير الأداء الأمني، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، فضلاً عن نتائج نقاط التفتيش، وحجم المعاملات والخدمات التي قدمها المركز للمتعاملين، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات الشرطية.

واستعرضت إدارة المركز كذلك أبرز التحديات التي تواجهها منطقة الاختصاص، وفي مقدمتها اتساع الرقعة الجغرافية، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وتسارع وتيرة المشاريع التنموية، إضافة إلى طرح الحلول التطويرية المقترحة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من المساحات.

وفي ختام التفتيش، أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالجهود المتميزة التي يبذلها منتسبو مركز شرطة جبل علي، مثمناً مستوى الأداء في التعامل مع البلاغات الأمنية والجنائية والمرورية، والحرص على تقديم خدمات شرطية احترافية تعزز ثقة المجتمع وترسخ الأمن والاستقرار.

وأكد معاليه أهمية الاستمرار على هذا النهج، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، والارتقاء المستمر بمستوى الأداء المؤسسي، مع التركيز على تطوير الخدمات، ورفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم مستهدفات شرطة دبي في الريادة العالمية، ويواكب رؤية دبي في توفير مدينة أكثر أمناً وسعادة وجودة للحياة.