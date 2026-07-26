«ديوا العالمية» تبحث التعاون مع كبرى شركات الطاقة الفرنسية في مجال تطوير المشاريع

في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع آفاق التعاون مع كبرى الشركات في قطاعي الطاقة والمياه، قام وفد من هيئة كهرباء ومياه دبي برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس «ديوا العالمية» بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، التقى خلالها قيادات شركات «إي دي إف» و«إنجي» و«توتال إنرجي».

و«ديوا العالمية» هي شركة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، لتطوير مشاريع الطاقة والمياه عالمياً، وتصدير خبرات البنية التحتية للمرافق، وتوسيع نطاق نماذج التشغيل المستدامة في الهيئة إلى جميع أنحاء العالم.

وضم الوفد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الهيئة.

وقال معالي الطاير: إن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز المكانة العالمية لدبي وترسيخ التعاون المشترك بين «ديوا العالمية» والشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة والمياه، بهدف بحث سبل تطوير المشاريع عالمياً في مجالات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتقنيات تحلية المياه المتطورة، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة في مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة.

وأضاف معاليه أن هيئة كهرباء ومياه دبي تجسد في صميم عملها قصة نجاح دبي الملهمة، وعلى مدى عقود، ساهمت الهيئة في دعم المسيرة الاستثنائية لدبي.

وأوضح معالي الطاير أنه تم إنشاء «ديوا العالمية» أخيراً كشركة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف توسيع نطاق خبرات الهيئة ونموذج تشغيلها الناجح إلى الأسواق الدولية.

وبالاستفادة من قدرات الهيئة في تطوير المشاريع، والتمويل، والتكنولوجيا، والابتكار الرقمي، وإدارة المشاريع، والتشغيل، ستعمل «ديوا العالمية» على استحداث وتمويل وتطوير وتسليم وتشغيل مشاريع الطاقة والمياه في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل محفظتها المتنوعة الطاقة التقليدية والمتجددة، وتخزين الطاقة، وحلول مرونة الشبكة، ومشاريع الطاقة والمياه المتكاملة.

وتتجاوز «ديوا العالمية» مجرد تقديم مشاريع البنية التحتية، من خلال تصدير خبرات هيئة كهرباء ومياه دبي المثبتة في هيكلة المشاريع، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتنفيذ، والتميز التشغيلي إلى الأسواق الدولية.

وأضاف معاليه: «ستعقد «ديوا العالمية» شراكات مع الحكومات والمطورين والمؤسسات المالية للتطوير المشترك والاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وتمتد خبرات هيئة كهرباء ومياه دبي عبر سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، بما في ذلك التوليد، والنقل، والتوزيع، وتقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، ومراكز البيانات الخضراء.

وبفضل دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، واستناداً إلى مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال، والكفاءات، والشراكات الاستراتيجية، تعمل الهيئة ضمن نظام بيئي اقتصادي ديناميكي ومتكامل يعزز الابتكار والاستثمار والنمو المستدام».

وأكد معاليه أن رحلة التميز مستمرة وأن الهيئة تسعى إلى جعل شركة ديوا العالمية قصة نجاح على مستوى عالمي.