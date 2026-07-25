في مثل هذا اليوم .. رحلة تاريخية للشيخ راشد بن سعيد إلى أمريكا

نشرت دارة آل مكتوم مقطع فيديو يوثق ذكرى تاريخية من مسيرة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، في مثل هذا اليوم 25 يوليو عام 1963، عندما توجّه إلى الولايات المتحدة الأميركية، يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله.

و بدأت الرحلة من دبي مروراً ببيروت ونابولي وجنيف وباريس ولندن، قبل وصوله إلى نيويورك، في مستهل جولته إلى الولايات المتحدة.

وتضمّن برنامج الزيارة جولات على عددٍ من أبرز المعالم والمؤسسات، من بينها البيت الأبيض، ومبنى إمباير ستيت، ومقر الأمم المتحدة، ومبنى الاحتياطي الفيدرالي، ومبنى ولاية بنسلفانيا، ونصب واشنطن التذكاري، إلى جانب زيارات لمنشآت صناعية وتنموية مختلفة.