«كهرباء الشارقة» تقلص زمن إصدار شهادات «عدم الممانعة» إلى ساعتين

كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدار شهادات عدم الممانعة (NOC) لتصل إلى ساعتين فقط، بدلاً من 3 أيام عمل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمتعاملين.

وأوضح المهندس عبد الرحيم الزرعوني مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنّ الهيئة اعتمدت تقنيات حديثة ونظاماً إلكترونياً متطوراً يتيح المعالجة الفورية للطلبات والتدقيق الآلي على البيانات، ما يسهم في تسريع وتيرة العمل في المشاريع الحيوية.

وأكد أن هذا التحديث لا يقتصر فقط على سرعة الإنجاز، بل يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة في إمارة الشارقة، حيث تُعد شهادة عدم الممانعة ركيزة أساسية لقطاع البنية التحتية. وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة مراجعة كل الخدمات وابتكار حلول تقنية تلبي تطلعات الجمهور وتواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.

وأضاف أن الهيئة أتاحت تقديم الطلبات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة، مع توفير خاصية تتبع حالة الطلب فورياً، ما يضمن الشفافية الكاملة في التعامل مع الجمهور.