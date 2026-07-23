عجمان تطلق خدمات حكومية للمتعاملين بلا واجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل





أعلنت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، عن إنجاز أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، وتعمل بمنظومة الخدمات الاستباقية بلا واجهة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي :"يعكس هذا الإنجاز التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال.. فالذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات، ورفع جودة الحياة، وبناء حكومة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".

وأضاف سمو ولي عهد عجمان: "يمثل إطلاق أول خدمة حكومية استباقية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، وترجمة مباشرة لمبدأ الإنسان أولاً، نبني في عجمان نماذج ذكاء اصطناعي تخدم المجتمع، وتحسن القرار، وترتقي بتجربة المتعامل، وتتكامل مع جهود الجهات الحكومية ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".

وتطلق دائرة عجمان الرقمية هذه المنظومة لتوفير الدعم والتمكين والبنية التحتية الرقمية اللازمة لها، كنموذج جديد للخدمات الحكومية التي لا تنتظر أن يبحث عنها المتعامل، بل تتعرف على احتياجه، وتجهز رحلة الخدمة، وتطلب الموافقة، ثم تنسق الخطوات المطلوبة مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن من المتعامل.

وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، باعتبارها الجهة المعنية بخدمات التراخيص الاقتصادية.. ومن خلال هذا النموذج، يتم إشعار المتعامل تلقائياً قبل انتهاء الرخصة التجارية، ثم نقله مباشرة عبر الرابط إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان AjmanOne لاستكمال رحلة التجديد بكل سهولة.

وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط لإدارة الحالات التي يرتبط فيها تجديد الرخصة التجارية بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فإذا كان العقد يتطلب تجديداً، يتم توجيه المتعامل بسلاسة إلى الخطوة المطلوبة لتجديد العقد التجاري، ثم تواصل الخدمة رحلة تجديد الرخصة التجارية دون أن يضطر المتعامل إلى التنقل بين الجهات أو البحث عن الخطوة التالية.

وبذلك لا يحتاج المتعامل إلى فهم كامل تفاصيل الإجراءات الحكومية أو متابعة أكثر من جهة، فالخدمة تتحمل التعقيد في الخلفية، مع بقاء المتعامل صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.

يأتي هذا الإطلاق انسجاماً مع التوجه الوطني للدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI لتعزيز الجاهزية المستقبلية والنمو الاقتصادي والتقدم الإنساني، وبما يعكس التزام عجمان بتحويل التقنيات المتقدمة إلى خدمات عملية تحسن حياة الناس وتعزز بيئة الأعمال في الإمارة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان:

«يمثل تجديد الرخصة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال في عجمان.. فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع وأكثر وضوحاً، زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.. وهذا التكامل يعكس التزامنا بتطوير خدمات اقتصادية أكثر استباقية وفعالية واستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال».

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: «إن هذا النموذج الجديد للخدمات الحكومية يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية، من خلال دمج خدمة تجديد عقد الإيجار التجاري – عند الحاجة – ضمن رحلة تجديد الرخصة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.

وأضاف: «نعمل مع شركائنا في حكومة عجمان على تبسيط رحلة المستثمر، بحيث تتكامل الخدمات الحكومية بسلاسة دون أن يتحمل المتعامل عبء التنقل بين الجهات أو متابعة الإجراءات، بما يعزز استمرارية الأعمال، ويرتقي بتجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويجعلها أكثر سهولة وكفاءة».

وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية: «تقود دائرة عجمان الرقمية جهود بناء البنية التحتية الرقمية والمنصات المشتركة التي تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية أكثر كفاءة وفعالية.. ويجسد هذا الإطلاق نموذجاً جديداً للخدمات الحكومية، يرتكز على الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي لتقديم خدمات تصل إلى المتعامل في الوقت المناسب..هدفنا أن ننتقل من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه، وتفهم احتياجه، وتنسق الإجراءات في الخلفية، لتقدم تجربة حكومية أكثر سهولة وسلاسة وكفاءة».

وأكدت دائرة عجمان الرقمية أن نموذج الخدمات بلا واجهة يجسد تحولاً في أسلوب تصميم وتقديم الخدمات الحكومية، من خلال بناء خدمات حكومية قابلة للتشغيل عبر مختلف القنوات الرقمية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تجربة موحدة للمتعامل، ويُسرّع تطوير الخدمات وإطلاقها دون الحاجة إلى إعادة بنائها لكل قناة.

وأضافت الدائرة أن نجاح الخدمات الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يرتكز على التقنية وحدها، بل على منظومة متكاملة تشمل حوكمة فعّالة، وجودة البيانات، والتكامل الآمن بين الأنظمة، والرقابة المستمرة، والإشراف البشري عند الحاجة، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وآمنة تتمحور حول احتياجات المتعامل.

ويمثل هذا الإطلاق محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في عجمان، ويدعم رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس»، من خلال بناء نموذج حكومي أكثر استباقية ومرونة واستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين وقطاع الأعمال.