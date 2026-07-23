"إسلامية الشارقة" تفتتح مسجد الصحابي منصور بن عمير بضاحية العوين بخورفكان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد الصحابي منصور بن عمير في ضاحية العوين بمدينة خورفكان، ضمن جهودها لمواكبة التوسع العمراني بالمدينة وتوفير المساجد بالقرب من التجمعات السكنية، بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين.

حضر افتتاح المسجد سعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، إلى جانب المتبرع، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين بالدائرة، وجمع من أهالي المنطقة، حيث أدى الحضور صلاة العصر، ثم اطلعوا على مرافق المسجد.

يقع المسجد بجوار مجمع الحراي السكني، في موقع يخدم سكان ضاحية العوين ومرتادي المناطق التجارية والصناعية المجاورة، بما يواكب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المنطقة.

شُيّد المسجد على أرض تبلغ مساحتها 1504 أمتار مربعة، ويتسع لنحو 300 مصلٍ ومصلية، ويضم سكن الإمام، وميضأة، ودورات مياه، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة.

يتميز المسجد بتصميم معماري إسلامي مستوحى من الطابع المحلي، ويتكون من طابق أرضي تعلوه قبة رئيسية ومنارة بارتفاع 23 متراً، مع مراعاة معايير الجودة والاستدامة في التنفيذ والتجهيز.

وأكدت دائرة الشؤون الإسلامية أن افتتاح المسجد يأتي ضمن خططها لتطوير البنية التحتية الدينية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، بالتزامن مع التوسع العمراني ونمو الأحياء السكنية، بما يعزز وصول الخدمات الدينية إلى السكان.