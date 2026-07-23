"طرق دبي" تحقق تقييماً متقدماً في إدارة رأس المال البشري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحقيق إنجاز نوعي جديد في مجال إدارة رأس المال البشري، بحصولها على مستوى «متقدم» في ممارسات وتطبيقات الموارد البشرية وفق نموذج ديلويت للنضج عالي التأثير (Deloitte High Impact Maturity Model)، ويعد أحد أبرز النماذج العالمية المتخصصة في قياس نضج وكفاءة إدارات الموارد البشرية، بما يعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز جاهزيتها المؤسسية لمواكبة متطلبات المستقبل.

وشمل التقييم ستة محاور رئيسة و(22) محوراً فرعياً، تضمنت: ريادة ممارسات الموارد البشرية، وإدارة توقعات أصحاب المصلحة، وإدارة المواهب وتطويرها، والأدوار والمهام الاستراتيجية للموارد البشرية، والسياسات والعمليات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويعتمد نموذج ديلويت للنضج عالي التأثير على خمسة مستويات رئيسية للنضج المؤسسي، تبدأ من المستوى الابتدائي وصولاً إلى مستويات الريادة والتميز، ويقيس مدى تكامل ممارسات الموارد البشرية مع الأهداف الاستراتيجية والنتائج المؤسسية، بما يضمن بناء منظومة مستدامة تحقق قيمة مضافة للمؤسسة وأصحاب المصلحة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لنجاح الهيئة في بناء منظومة متكاملة لإدارة رأس المال البشري، ترتكز على الابتكار، والمرونة، والحوكمة، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في رفع الإنتاجية المؤسسية، وتعزيز تجربة الموظف، وتمكين القيادات، ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "إن حصول الهيئة على هذا التقييم المتقدم لا يمثل غاية بحد ذاته، وإنما محطة جديدة في مسيرة التطوير المستمر، ورسالة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة والأعلى أثراً في تحقيق التميز المؤسسي".

نعمل على بناء منظومة موارد بشرية أكثر ذكاءً، تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، بما يعزز جودة القرارات، ويرفع جاهزية الكفاءات، ويمكن القيادات من استشراف احتياجات المستقبل، ويضمن استدامة الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت عذاري محمد أن الهيئة تنظر إلى الموارد البشرية باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تحقيق التحول المؤسسي، وليس محوراً تشغيلياً فقط، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف ممارسات الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وبناء المهارات المستقبلية، وتطوير القيادات، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.

ويجسد هذا الإنجاز رؤية هيئة الطرق والمواصلات في أن تكون من الجهات الحكومية الرائدة عالمياً في إدارة وتطوير رأس المال البشري، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العمل، بما يدعم تحقيق رؤية دبي وطموحاتها العالمية.