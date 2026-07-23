شرطة الشارقة تعزز جاهزيتها الميدانية بـ130 مركبة حديثة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة انضمام 130 مركبة أمنية حديثة إلى أسطولها الميداني في إطار نهجها الاستراتيجي المتعلق بالاستثمار المستدام في تطوير مواردها وإمكاناتها التشغيلية، بما يعزز انتشارها الميداني ويرفع جاهزية كوادرها الأمنية ويضمن سرعة الاستجابة لمختلف البلاغات والمهام الأمنية، عطفاً على توسيع نطاق حضورها الميداني بالقرب من أفراد المجتمع لترسيخ الشعور بالأمن والطمأنينة.

وتتمتع المركبات الجديدة بحزمة متكاملة من المواصفات الفنية والتقنية المتقدمة التي تلبي متطلبات العمل الأمني الحديث إذ تضم أنظمة اتصال ذكية وتجهيزات ميدانية متطورة إلى جانب أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية بما يدعم رجال الشرطة أثناء أداء واجباتهم ويرتقي بجودة الأداء في مختلف ميادين العمل، ويعزز سرعة الاستجابة ودقة تنفيذ المهام الأمنية.

وأكد اللواء الدكتور علي بو الزود، مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، أن تحديث الأسطول الأمني يأتي ضمن الخطط الاستباقية للقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى الاستثمار الأمثل في الحلول التقنية والمعدات الحديثة.