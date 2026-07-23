مهرجان الذيد للرطب ينطلق اليوم

تنطلق، اليوم الخميس، في مركز إكسبو الذيد، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لتستمر فعالياته حتى 26 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من كبار مزارعي النخيل ومنتجي الرطب من مختلف إمارات الدولة، وعدد من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة بالقطاع الزراعي والأسر المنتجة، وذلك في نسخة استثنائية تصادف مرور عشر سنوات على انطلاق أحد أبرز الأحداث الزراعية والتراثية في أجندة الغرفة السنوية.

وتحفل أجندة الدورة العاشرة بباقة موسعة من المسابقات، التي خصصت لها جوائز قيّمة، توزع على الفائزين ضمن فئات رئيسية، بهدف تشجيع المزارعين على التميز.

واشترطت اللجنة المنظمة على الراغبين في خوض المسابقات ضوابط للمشاركة، تنص على أن يكون الإنتاج محلياً من داخل دولة الإمارات لعام 2026، ومصدره المزرعة الشخصية للمتسابق، مع ضرورة وصول الرطب لدرجة النضج الملائمة، وخلوه من الإصابات الحشرية والعيوب الظاهرة.

وتشهد أروقة المهرجان سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية، إلى جانب ورش إرشادية حول أساليب الزراعة الحديثة والعناية بشجرة النخيل، يقدم خلالها خبراء ومختصون في القطاع الزراعي خلاصة معارفهم، بما يشجع الابتكار في الممارسات الزراعية.