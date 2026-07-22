"حكماء المسلمين" يدين بشدة تصريحات جماعة الحوثي بشأن السعودية

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، وما تضمنته من تهديدات تستهدف الملاحة البحرية.

وأكد المجلس، في بيان صادر اليوم، أن أي تهديد لدول الجوار بمثل هذه التصريحات والخطوات التصعيدية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية يمثِّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم يحفظ أمن الممرات البحرية الدولية، ويصون حرية الملاحة، ويحول دون أي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد مجلس حكماء المسلمين تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.