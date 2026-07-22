"طرق دبي" تتوج بجائزتين دوليتين عن ابتكاراتها في الخدمات الرقمية للحافلات العامة





فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزتين بلاتينيتين دوليتين ضمن الدورة الثامنة عشرة من جائزة (أفكار عربية الدولية) وذلك عن ابتكاراتها في الخدمات الرقمية للحافلات العامة، وتقديراً لنجاحها في توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات هذه الحافلات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وجاء فوز الهيئة في فئة الكفاءة العملية عن مشروع (إطار عمل الكفاءة التشغيلية الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي القائم على البيانات)، بينما نال مشروع (أتمتة تنبيهات خدمة الحافلات العامة لنشر المعلومات للركاب في الوقت الفعلي) الجائزة الأخرى عن فئة القيمة المضافة لمنتج أو خدمة.

ويؤكد هذا الإنجاز ريادة الهيئة في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة النقل العام، من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل الحافلات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأسهمت المشاريع الفائزة في تحقيق نتائج تشغيلية ملموسة، شملت إعادة هندسة جداول التشغيل استناداً إلى البيانات الفعلية في الزمن الحقيقي، وتطوير إجراءات تشغيلية ذكية تحد من تشغيل الحافلات أثناء فترات الانتظار، بما يدعم الاستدامة البيئية ويخفض الانبعاثات الكربونية.

كما عززت هذه المشاريع مكانة الهيئة في تشغيل أنظمة النقل العام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف قواعد البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدم وتقنيات التعلم الآلي في إدارة وتشغيل الحافلات وأتمتة العمليات المرتبطة بها، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات التشغيلية.

ونجحت الهيئة في خفض معدلات إلغاء الرحلات بنسبة 4% باستخدام نماذج تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقليل نسبة المغادرات المبكرة للحافلات بنسبة 68%، إلى جانب المحافظة على مستويات الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية. كما أسهمت الحلول الذكية في تعزيز سرعة الاستجابة التشغيلية عبر توفير حافلات بديلة فور حدوث أي انقطاع في خدمات المترو، وتحسين خدمة المتعاملين من خلال أنظمة التنبيه الفوري الآلي.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الهيئة في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لابتكار حلول تشغيلية متقدمة تسهم في رفع كفاءة منظومة الحافلات وتعزيز استدامتها وموثوقيتها، بما يدعم اتخاذ القرار الاستباقي ويرتقي بخدمة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، وقد أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم ركيزة أساسية في إدارة وتشغيل خدمات الحافلات، من خلال تمكين التنبؤ بالتحديات التشغيلية والاستجابة السريعة لها، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة لمئات الآلاف من الركاب يومياً.

وانعكست نتائج هذه المبادرات بصورة مباشرة على أداء شبكة الحافلات وثقة المتعاملين بها، حيث ارتفع عدد مستخدمي الحافلات العامة إلى 197.2 مليون راكب خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى مستوى مسجل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد نجاح الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة ملموسة تدعم جودة الحياة وتعزز مكانة دبي العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام.