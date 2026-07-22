«حمدان بن محمد الذكية» تدعم ديمومة دبي الصحية بالتعليم والبحث والابتكار

ناقشت جامعة حمدان بن محمد الذكية سبل الإسهام في دعم توجهات دبي المستقبلية في مجال الديمومة الصحية، من خلال توظيف التعليم الذكي والبحث العلمي والابتكار، بما يعزز جودة الحياة ويدعم بناء منظومة صحية أكثر استدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، مع الدكتورة لودميلا فاسيليفا، مؤسسة والمدير الطبي لمركز هوليستك هيلينغ الطبي، حيث بحث الجانبان فرص التعاون في تطوير برامج تعليمية ومبادرات بحثية متخصصة ترتبط بالصحة الوقائية والرفاه المجتمعي.

وتناول اللقاء أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في مواكبة التوجهات المستقبلية لإمارة دبي، من خلال إعداد الكفاءات، وإنتاج المعرفة التطبيقية، وتطوير نماذج تعليمية مبتكرة تسهم في تعزيز الوعي الصحي وتمكين الأفراد من تبني أنماط حياة أكثر صحة واستدامة.

وأكد الدكتور منصور العور أن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية دبي في تطوير منظومة متكاملة تضع الإنسان وجودة الحياة في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الجامعات تضطلع بدور محوري في دعم هذا التوجه عبر التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وقال إن الديمومة الصحية تمثل مجالاً مستقبلياً يجمع بين المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، ويوفر فرصاً واسعة أمام المؤسسات الأكاديمية للمساهمة في بناء القدرات وتطوير الحلول التي تعزز جودة الحياة، مؤكداً حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على توظيف إمكاناتها في التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، وتعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم التوجهات الوطنية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة لودميلا فاسيليفا عدداً من التجارب والممارسات الدولية المرتبطة بالديمومة الصحية، مؤكدة أهمية التكامل بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقات العملية في تطوير المعرفة والارتقاء بمستوى البحث العلمي في هذا المجال.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق واستكشاف فرص التعاون، بما يدعم تطوير مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز منظومة الديمومة الصحية وجودة الحياة.