30 سبتمبر آخر موعد للمشاركة في جائزة الإمارات للتعليم العالي

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفئات المستهدفة إلى المشاركة في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للتعليم العالي 2026، واستكمال طلبات الترشح قبل 30 سبتمبر المقبل، موعد إغلاق باب التقديم.

وأكدت الوزارة أن الجائزة، التي تم إطلاقها هذا العام، تمثل مبادرة وطنية لتكريم التميز والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتسليط الضوء على النماذج الرائدة التي تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي بالدولة.

وأضافت، أن الجائزة تستهدف تشجيع المبادرات والممارسات النوعية التي تسهم في بناء منظومة تعليم عالٍ مستقبلية، تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.

وأوضحت الوزارة أن الجائزة تُنظم سنوياً ضمن 4 محاور رئيسية تضم 18 فئة فرعية، بما يواكب أحدث المستجدات والتوجهات الوطنية في منظومة التعليم العالي، ويعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، إلى جانب تحفيز المشاريع التحولية ودعم الكفاءات الأكاديمية والطلابية المؤثرة.

وأشارت إلى أن مرحلة تقييم الطلبات والأدلة ستنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل، وفق المعايير المعتمدة لكل فئة، تمهيداً لاختيار الفائزين وتكريم الإنجازات والمبادرات التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.

وأكدت الوزارة أن الجائزة تأتي في إطار جهودها لترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتقدير الإسهامات النوعية التي تدعم تطوير مؤسسات التعليم العالي وتعزز جودة مخرجاتها، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ رائدة وتنافسية.