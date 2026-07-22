إطلاق «هوية تبنى» لصون تراث عجمان الثقافي

أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان مبادرة «هوية تبنى» في خطوة تهدف إلى صون وإبراز التراث الثقافي لعجمان من خلال دمج العناصر الثقافية التراثية في مشاريع التطوير العقاري.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ضرورة الحفاظ على الإرث العمراني التاريخي لإمارة عجمان والمزج بين الحداثة والتراث في المشاريع العقارية من خلال تصاميم إبداعية تعكس مراحل تطور الطابع العمراني في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.

وقال إن هذه المبادرة تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرامية إلى تعزيز عناصر الهوية الوطنية الإماراتية، خصوصاً الموروث التراثي العمراني الذي يجسد أصالة الماضي وطموح المستقبل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 التي تركز على الحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية كركيزة أساسية لبناء مستقبل الإمارة، وضمان ارتباط الأجيال القادمة بتراثهم الأصيل وقيمهم المجتمعية.

وشدد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على ضرورة بناء سوق عقارية تنافسية تسهم في تعزيز جودة الحياة في المشاريع العقارية والمجمعات السكنية وترسيخ مكانة عجمان مدينة عصرية توفر جميع سبل الرفاهية والراحة للسكان بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.