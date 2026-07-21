الإمارات تطلق برنامج المبعوثين العالميين الشباب لشؤون المياه قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026





أطلقت وزارة الخارجية بالشراكة مع مركز الشباب العربي، "برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه"، الذي يهدف إلى إعداد 100 شاب وشابة من ستة أقاليم حول العالم للمشاركة في دعم منظومة حوكمة المياه العالمية، والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال.

وأُعلن عن البرنامج على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر، وبما يعزز إشراك الشباب في الحوارات الدولية المتعلقة بقضايا المياه والتنمية المستدامة.

ويستهدف البرنامج شباباً تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً يمثلون ستة أقاليم جغرافية، مع إعطاء الأولوية للمتقدمين من المناطق التي تواجه تحديات مائية، لاسيما في أفريقيا والدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويشارك المنتسبون إلى البرنامج في رحلة تدريبية افتراضية يقودها مركز الشباب العربي تمتد من سبتمبر إلى نوفمبر المقبل، تتضمن برامج لبناء القدرات في مجالات حوكمة المياه، والعمليات متعددة الأطراف، والسياسات العامة، إلى جانب مسارات تخصصية تتناول المحاور الرئيسة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بما يؤهلهم للمشاركة في الحوارات الدولية المرتبطة بالمياه والابتكار والتمويل والتعاون الدولي.

ويتيح البرنامج للمشاركين التفاعل مع الوفود الوطنية والخبراء والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مناقشة القضايا المرتبطة بأمن المياه والاستدامة، ونقل تجارب مجتمعاتهم إلى المنصات الدولية المعنية.

ويأتي إطلاق البرنامج في وقت تستعد فيه أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يجمع قادة الدول وصناع القرار والمنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها بصورة مستدامة للجميع.

ويُنفذ البرنامج ضمن شراكة متعددة الأطراف يقودها مركز الشباب العربي بالشراكة مع وزارة الخارجية، وبدعم من مؤسسة صندوق استثمار الأطفال "CIFF"، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ومنظمة الشباب الأخضر الأفريقية، ومنظمة “ووتر إيد”، وعدد من الشركاء الدوليين، كما يحظى بدعم رئاستي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأوضح مركز الشباب العربي أن باب التقديم للبرنامج مفتوح حتى 13 أغسطس المقبل أمام الشباب والشابات من مختلف أنحاء العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ويجيدون اللغة الإنجليزية، ولديهم اهتمام أو خبرة في مجالات المياه أو السياسات العامة أو المناخ أو الاستدامة أو الابتكار أو التمويل، مع الالتزام بالمشاركة في جميع مراحل البرنامج.