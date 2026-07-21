محمد بن راشد يأمر بترقية تميم المهيري إلى رتبة فريق ويعتمد ترقية 6526 من منتسبي الأجهزة الأمنية في دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية اللواء تميم المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، إلى رتبة فريق، تقديراً لجهوده المخلصة وإسهاماته البارزة في تعزيز المنظومة الأمنية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة التميز المؤسسي في الإمارة.

كما أمر سموه بترقية 6526 من منتسبي جهاز أمن الدولة في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لما يقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في خدمة الوطن، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة وكفاءة الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الترقيات تأكيداً لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات الوطنية وتحفيزها، وترسيخ ثقافة التميز والعطاء، وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية والخدمية لمواصلة أداء رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار، بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي.

وبهذه المناسبة أعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمة الكريمة، مؤكداً أن هذه الترقيات تجسد حرص سموه الدائم على تقدير المخلصين وتحفيزهم على مواصلة التميز. وقال "تجسد هذه التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رؤيةً راسخةً في تقدير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة التميز والعطاء، انطلاقاً من إيمان القيادة بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس الإنجاز واستدامة الريادة".

وبارك معالي الفريق ضاحي خلفان لجميع الضباط وصف الضباط والأفراد الذين شملتهم الترقيات، ودعاهم وزملاءهم الآخرين إلى مضاعفة الجهد والعطاء والتضحية من أجل إعلاء شأن دولتنا الحبيبة وترسيخ سمعتها الطيبة في الأوساط الدولية في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان أن "هذه الترقيات تمثل حافزاً لمضاعفة الجهود، وتجديداً للعهد على مواصلة أداء الواجب الوطني بكل إخلاص ومسؤولية، وتعكس الثقة الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لمنتسبي الأجهزة الأمنية والخدمية، ودورهم المحوري في حماية المكتسبات وتعزيز أمن المجتمع واستقراره. وسيظل رجال الوطن على قدر هذه الثقة، يواصلون أداء رسالتهم بكفاءة واقتدار، لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن، وجودة الحياة، وكفاءة الخدمات، بما يواكب تطلعات القيادة ومسيرة التنمية الشاملة."



