"الجامعة العربية" تشيد بجهود الإمارات في تطوير موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني

عقدت اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني اجتماعها الثالث والعشرين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل مواجهة الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف والإرهاب، وتعزيز الأمن السيبراني، وذلك في إطار التحضير للدورة السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في العاصمة الليبية طرابلس يومي 14 و15 سبتمبر المقبل.

وأشاد الوزير المفوض حيدر الجبوري، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، مثمنا جهود الهيئة الوطنية للإعلام في تطوير وإطلاق موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وتنظيم الدورة التدريبية لمسؤولي صفحات الدول الأعضاء لتغذية الموقع بالبيانات والمحتوى.

وأكد الجبوري أن الإعلام الإلكتروني يمثل إحدى أهم أدوات التأثير في الرأي العام، لما يتميز به من سرعة في نقل المعلومات، وإتاحة التفاعل بين المرسل والمتلقي، بما يعزز الشفافية والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع، مشيرا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار والخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته المقبلة.

وناقشت اللجنة إعداد قانون عربي استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي، ومتابعة توصيات الحلقة النقاشية حول الأمن السيبراني وتحصين المواقع والمنصات العربية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، ومشروع كتاب عن واقع الإعلام الإلكتروني وتوظيفه على المستوى العربي، إلى جانب متابعة توصيات فريق العمل المعني برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي.

وبحثت اللجنة البرنامج التدريبي المتقدم بعنوان "هندسة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الإعلامي الرقمي، إلى جانب متابعة تطوير موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وجهود دولة الإمارات في تطويره، وتنظيم الدورة التدريبية لمسؤولي صفحات الدول الأعضاء لتغذية الموقع بالبيانات والمحتوى، واستعراض القائمة المحدثة لمسؤولي صفحات الدول الأعضاء على الموقع.