استثمارات دبي في مشاريع نقل الطاقة تتخطى 10 مليارات درهم

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الاستثمارات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لمشاريع شبكة نقل الكهرباء قد ارتفعت لتصل إلى ما يزيد عن 10 مليارات درهم. وأكد معالي الطاير أن استمرار الهيئة في الاستثمار في مشاريع استراتيجية يأتي ثمرة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في النمو المستمر وجودة البنية التحتية.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير أن الهيئة دشنت خلال النصف الأول من العام 2026 ثماني محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت وبقدرة تحويلية إجمالية تبلغ 1200 ميجافولت أمبير، باستثمارات وصلت إلى 970 مليون درهم، شملت كذلك تمديد كابلات نقل بطول 20 كيلومتراً.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة دشنت أيضاً محطة نقل رئيسية بجهد 132/400 كيلوفولت في منطقة سيح الدحل ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية إجمالية تصل إلى 2000 ميجافولت أمبير وبتكلفة 630 مليون درهم، متضمنةً إنشاء خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلوفولت بطول 117كيلومتراً.

وتطلّب تنفيذ وتدشين المشاريع أكثر من 9 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً، وأعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة.

ولفت معالي الطاير إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع شركائها الاستراتيجيين من مطورين ومقاولين على تنفيذ 65 محطة جهد 132 كيلوفولت ومحطة جهد 400 كيلوفولت. وتعتزم الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 30 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 340 كيلومتراً، وكذلك محطتي نقل رئيسية بجهد 400 كيلوفولت.

وأضاف معالي سعيد الطاير: "انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، نلتزم بتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ومواكبة الطلب المتزايد على إمدادت الكهرباء، وتوسيع بنيتنا التحتية بوصفها أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية."

من جانبه، أوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطات الجديدة التي تم تدشينها تغطي عدداً من المناطق الحيوية، من بينها محطة جهد 132 كيلوفولت في منطقة مدينة هند الرابعة، لتلبية احتياجات الطاقة في مشاريع إسكان المواطنين هناك، إضافة إلى 7 محطات جهد 132 كيلوفولت في مناطق الخيران الأولى، الليان الأولى، ند الشبا الأولى، حدائق الشيخ محمد بن راشد، البرشاء جنوب الرابعة، معيصم الثانية، ومنطقة المنارة ، موضحاً أن العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة وصل إلى 402 محطة بنهاية النصف الأول من عام 2026، منها 28 محطة نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت، و374 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت.

كما شهد النصف الأول من العام الجاري إرساء مشاريع لإنشاء 21 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي منها البرشاء جنوب الرابعة والخامسة، الجداف، اليلايس الأولى، اليفره الأولى، بوكدرة، جبل علي الأولى، مدينة المطار، معيصم الأولى والثانية، سيح الدحل، أم سقيم الأولى، وادي صفا الثالثة، ورسان الثانية والرابعة، ومنطقة زعبيل الثانية، كما أرست الهيئة مشاريع تمديد كابلات جهد 132 كيلوفولت لربط محطات النقل الرئيسية الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بإجمالي أطوال 64 كيلومتراً بتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات درهم.