شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية جنوب السودان

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، معالي الدكتور جيمس بيتيا مورغان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب السودان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز التعاون لدعم الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا والمنطقة.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية جنوب السودان، وأكدا حرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.